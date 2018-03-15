Минздрав опроверг возможность получить деньги в случае неиспользования услуг ОМС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Минздрав России просит граждан проявлять бдительность и не верить мошенникам, которые предлагают возместить деньгами не полученную по причине ненужности медпомощь по полису Обязательного медицинского страхования (ОМС), так как это не предусмотрено законом.

"Законодательство РФ гарантирует право на бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС в полном объеме базовой программы Обязательного медицинского страхования, в том числе получение высокотехнологичной медицинской помощи, и не предусматривает возмещения денежных средств застрахованному гражданину за неиспользованное право на оказание бесплатной медицинской помощи",- заявили журналистам в пресс-службе Минздрава.

Там добавили, что решили дать пояснения в связи с информацией в соцсетях и СМИ, "а также ростом количества обращений, поступающих в Минздрав России, касательно мошенничества - агитации к получению "возмещающих" финансовых средств за медицинские услуги, не оказанные по причине отсутствия необходимости, гражданам, застрахованным в системе ОМС".

По данным Минздрава, нормативы объема и финансового обеспечения, заложенные в программе госгарантий бесплатной медпомощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, позволят обеспечить темп прироста подушевого финансирования медицинской помощи на 15,5%. Благодаря этому увеличатся все основные расходы на пациента в системе ОМС.

По всем вопросам, касающимся обязательного медицинского страхования, Минздрав рекомендует звонить по справочному телефону: 8 (499) 973-31-86 или по телефонам горячих линий и контакт-центров вашей страховой медицинской организации, указанной на сайтах ФОМС, ТФОМС, СМО.