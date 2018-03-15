В управлении ФССП в Калининграде началась проверка заявлений о домогательствах

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Представители центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов (ФССП) приступили к проверке регионального управления в связи с сексуальным скандалом, сообщил "Интерфаксу" представитель ведомства, просивший не называть его имя.

"Высокопоставленные офицеры приехали минувшим днем. Проверка фактически началась сегодня. Естественно, она связана с сексуальным скандалом и обращением большого числа наших сотрудников к главе ФССП Дмитрию Аристову по данному вопиющему случаю", - заявил собеседник агентства.

Факт московской проверки "Интерфаксу" официально подтвердили в пресс-службе регионального управления, заявив, что по ее итогам, вероятно, будет сделано официальное заявление.

Ранее сотрудники управления ФССП в Калининграде направили обращение на имя главы ведомства и генерального прокурора о сексуальном насилии со стороны одного из руководителей в отношении подчиненных женщин. В обращении, которое подписали порядка 40 сотрудников, говорится, что 7 марта заместитель руководителя управления Сергей Симоненко "совершил действия сексуального характера в отношении двух сотрудниц". На место происшествия был вызван наряд полиции, потерпевшие женщины написали заявления в правоохранительные органы. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

Авторы обращения между тем сообщили, что заместитель руководителя управления в дни после мартовских праздников находится на службе и оказывает на сотрудников моральное и административное давление.

Сотрудники, подписавшие обращение, просили директора ФССП Дмитрия Аристова прислать в Калининград независимую комиссию для проведения внутренней проверки.