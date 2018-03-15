Житель Казани потребовал 2 млн рублей от МВД за смерть брата после пыток

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Житель Казани Сергей Дроздов, чей брат умер после пыток в отделе полиции шесть лет назад, обратился с иском в Кировский райсуд о компенсации морального вреда, сообщает правозащитная организация "Зона права".

"Он требует взыскать с МВД России 2 млн 84 тысячи рублей за нравственные страдания, которые он перенес в связи с избиением его брата, запечатленным на записи с камеры видеонаблюдения. Указанная сумма соответствует практике Европейского суда по правам человека по схожим делам", - говорится в пресс-релизе.

Дроздов был признан потерпевшей стороной. В ходе ознакомления с материалами уголовного дела он посмотрел видеозапись, где его брат Павел подвергся мучениям в последние минуты жизни. Он считает, что гибель Павла связана с незаконными действиями правоохранителей, пояснили правозащитники.

Ранее сообщалось, что 1 февраля 2012 года заместителя директора Казанского техникума железнодорожного транспорта Павла Дроздова доставили в отдел полиции "Юдино" Управления МВД по Казани. Пятеро полицейских избили его в камере и, надев наручники, связали в позе "ласточка" ремнем и веревками. Вскоре Дроздов умер, оставаясь связанным.

В ноябре 2017 года Кировский районный суд Казани вынес приговор четверым полицейским, все получили условные сроки. В январе 2018 года Верховный суд Татарстана оставил приговор без изменений.