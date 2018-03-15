Проверки в Дагестане выявили нарушения со стороны более чем ста руководителей

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Около сотни руководителей в Дагестане уличены в различных нарушениях, заявил врио главы республики Владимир Васильев.

"Сейчас у меня есть материал минимум на сто руководителей о различных нарушениях определенных требований", - сказал глава региона журналистам. При этом он подчеркнул, что "у нас не стоит задача всех посадить".

Ранее в четверг Васильев сообщал, что врио министра ЖКХ и архитектуры Ибрагим Казибеков объявлен в розыск.

27 февраля информированный источник сообщал "Интерфаксу", что Казибеков, в доме которого проводились обыски, мог покинуть республику и уехать на Украину.

Как сообщалось, 5 февраля были арестованы экс-председатель правительства Дагестана, двое его заместителей, а также бывший министр образования и науки. Бывшим чиновникам предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на социальную сферу и инвестиционную программу региона, в результате чего бюджету Дагестана был нанесен ущерб на сумму 107,8 млн рублей.