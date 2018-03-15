В Госдуме сочли возможным владение Лондоном технологией производства "Новичка"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Великобритания могла получить отравляющее вещество "Новичок" от США, которые с 90-х годов прошлого века обладают технологией его производства, поскольку участвовали в ликвидации производившего это вещество советского химического предприятия в Узбекистане, заявил заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"В начале 90-х годов специализированные американские компании утилизировали предприятие в Нукусе (Узбекистан), где разрабатывалось это химическое оружие ("Новичок" - ИФ). Американцы имели доступ не только к технологиям, но и имели доступ к самим разработкам. По всей вероятности, их партнеры по НАТО из Великобритании тоже имели к этому доступ",- сказал Чепа "Интерфаксу" в четверг.

Он отметил, что это было именно то предприятие, которое при Советском Союзе производило "Новичок".

"То есть они получили доступ к технологиям и пробам этого вещества", - сказал Чепа.

Парламентарий отметил, что поддержка США и Великобритании со стороны европейских партнеров по НАТО Франции и Германии в этом вопросе еще раз подчеркивает предвзятость, безосновательность обвинений, которые в настоящее время руководство Британии адресует России. По его словам, существует большое количество обстоятельств, которые специалистам дают понять, что Россия не имеет к этому отношения.

Чепа сообщил, что родственники Скрипаля лечились в России: "Если бы он представлял угрозу для нас, то они (родственники) никогда, ни при каких условиях не поехали бы в Россию, это как дважды два для любой спецслужбы". Кроме того, он считает, что граждан Британии запугали фотографиями с места отравления бывшего офицера ГРУ в Солсбери, а снимки напоминают инсценировку.

"Огромное количество фотографий, где в сумасшедших марсианских костюмах находятся специалисты, и все настолько страшно, настолько запугали граждан Великобритании этими ярко-желтыми халатами (. . .) Но видно, что в десяти метрах стоят совершенно не защищенные граждане. Это цирк, это не работа спецслужб, это не работа войск противохимической обороны, так с отравляющими веществами не работают. Это все постановочные действия", - сказал парламентарий. Он отметил, что это все напоминает инсценированные химатаки в Сирии.

Ранее в британской полиции сообщили, что 4 марта близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к инциденту с отравлением пострадавших нервно-паралитическим отравляющим веществом из семейства "Новичок". Россия отвергает обвинения в причастности к атаке.