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Предприниматель задержан в Подмосковье по делу о нападении стаи собак

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - По делу о нападении собак в Подмосковье, в результате чего погиб 19-летний местный житель, задержан индивидуальный предприниматель по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Он задержан и допрошен в качестве подозреваемого. Свою вину он не признает, утверждая, что заявок на отлов бродячих собак из администрации не поступало", - говорится в сообщении.

Администрация Истринского района заключила договор с предпринимателем на отлов бродячих собак. В администрацию района поступило 34 обращения от жителей поселка Курсаково с жалобами на стаю бродячих собак, на основании которых были направлены заявки на отлов собак индивидуальному предпринимателю.

Ночью 11 марта на 19-летнего жителя поселка Курсаково напала стая собак, когда он возвращался домой от железнодорожной станции. От полученных ранений мужчина скончался на месте. За несколько часов до этого нападения, по предварительным данным, эти же собаки напали на 26-летнюю местную жительницу, она была госпитализирована. Пострадавшая девушка и несколько местных жителей сообщили следователям, что в поселке знали о стае агрессивных собак и обходили их стороной.

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