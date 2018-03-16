Пожарные Камчатки водрузили флаг на вулкан ради здорового образа жизни

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Камчатские пожарные, присоединившиеся к всероссийской акции "МЧС России - за здоровый образ жизни и безопасность людей!", водрузили флаг ведомства на вершину самого высокого действующего вулкана Евразии - Ключевского, сообщило в пятницу Главное управление МЧС России по региону.

"Восхождение на вулкан, высота которого составляет 4 тыс. 750 метров, длилось несколько дней. На вершине сотрудники МЧС России подняли флаг своего подразделения", - говорится в сообщении. Своим поступком пожарные показали жителям края, что спасатели находятся в хорошей физической форме.

"Это восхождение было организовано не просто так, а с целью привлечь внимание к здоровому образу жизни, занятиям спортом и вопросам безопасности жизнедеятельности. Своим примером мы показываем жителям края, в какой прекрасной физической форме должны быть наши пожарные и спасатели для того, чтобы оказывать помощь людям, бороться с огнем, противостоять стихии. Здоровый образ жизни - вот что помогает спасателям и пожарным бороться за жизни людей", - приводятся в сообщении слова начальника специализированной пожарно-спасательной части ФПС по региону Андрея Пахомова.

Пожарно-спасательный флешмоб проходит во всех регионах России. Камчатские пожарные и спасатели намерены до конца марта провести еще несколько акций, к которым привлекут жителей Камчатки и которые также пройдут под девизом "МЧС России - за здоровый образ жизни и безопасность людей!"