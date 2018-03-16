Пограничники в Приморье пресекли вывоз жира древесной лягушки в Китай

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Пограничники изъяли партию лягушачьего жира, который пытались нелегально вывезти из Приморского края в Китай, сообщило Пограничное управление ФСБ по краю.

Уточняется, что более трех килограммов жира древесной лягушки было обнаружено у двух пассажиров рейсового автобуса, следующего из России в КНР через пункт пропуска "Пограничный-автомобильный". Свертки с веществом пассажиры примотали к телу скотчем.

"Жир лягушки широко применяется в традиционной китайской медицине, потому очень востребован на "черном рынке" Его стоимость может доходить до нескольких тысяч долларов за килограмм", - говорится в сообщении.

Пассажиры признались, что за доставку посылки в Китай им полагалось денежное вознаграждение.

По данному факту проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.