Браконьер застрелил тигрицу в Хабаровском крае

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Полицейские в Хабаровском крае возбудили уголовное дело по факту ранения самки амурского тигра, которую нашли на лесовозной автодороге в начале марта, сообщает пресс-служба регионального УМВД в четверг.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления ст. 258 ч. 1 УК РФ (Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ)", - говорится в сообщении.

У тигрицы, найденной в лесном массиве в окрестностях поселка Южный района им. Лазо была повреждена лапа. Как установила экспертиза, конечность редкой кошке прострелили из огнестрельного оружия.

"Лица, причастные к данному преступлению, устанавливаются", - сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что 6 марта раненую тигрицу нашли на лесовозной дороге в заказнике "Матайский" в Хабаровском крае. Зверя оперативно перевезли в центр реабилитации в Приморье и прооперировали. На сегодняшний день, специалисты оценивают состояние животного как стабильно тяжелое.