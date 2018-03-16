Снятый с рейса "Аэрофлота" помощник главы Якутии оплатил штраф

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Помощник главы Якутии Евгений Шигапов, снятый с рейса за нарушение порядка на борту самолета, оплатил административный штраф, сообщил гендиректор авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Командир принял решение, он имеет на это полное право - и мы высадили человека. Он признал все, выплатил штраф, у него это административное взыскание", - сказал Савельев.

Гендиректор авиакомпании отметил, что все подобные пассажиры оказываются на особом учете. "Из 10 пассажиров, кто нанес нашим наземным службам и стюардессам какие-то увечья, причинил им физический ущерб, мы на больше чем половину завели уже уголовные дела", - добавил он.

Как сообщалось ранее, 16 февраля на борту самолета "Аэрофлот", выполняющего рейс "Москва-Якутск" произошел инцидент между помощником главы Якутии Шигаповым и экипажем воздушного судна.

Пассажиры Егор Борисов, Прасковья Борисова (глава Якутии с супругой) и Шигапов пришли на посадку последними с большим количеством пакетов Duty free и ручной клади и без посадочных талонов.

Как сообщила авиакомпания "Аэрофлот", "на просьбу старшего бортпроводника предъявить посадочные талоны в категоричной форме отказались, выражали крайнее возмущение правилами авиакомпании, словесно оскорбляли бортпроводников и негативно высказывались об авиакомпании".

Шигапов пытался самовольно проникнуть в кабину пилотов, на замечания и требования членов экипажа не реагировал. Полиция сняла его с рейса.