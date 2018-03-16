В ГД внесен законопроект о повышении штрафов за нарушения на железнодорожных переездах

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжении о внесении в Госдуму законопроекта, согласно которому повышается с 1 до 5 тысяч рублей штраф за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, сообщается в пятницу на сайт правительства.

"Назначить статс-секретаря - заместителя министра транспорта РФ Аристова Сергея Алексеевича официальным представителем правительства РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 12.10 Кодекса об административных правонарушениях"", - говорится в сообщении.

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 1 марта 2018 года.