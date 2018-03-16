Воспитатели детсада во Владимирской области забыли ребенка на улице в мороз

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура Владимирской области начала проверку по публикации о ребенке, забытом воспитателями детского сада в мороз на улице, сообщает надзорное ведомство в пятницу.

Видеосюжет об инциденте появился в СМИ накануне вечером. Мальчика забыли на улице, и он на протяжении 20 минут стучался в двери учреждения. Жители соседнего дома заметили ребенка и позвонили руководству садика, после чего воспитательница вышла за мальчиком. На улице было 15 градусов мороза.

"Надзорным органом выясняются все обстоятельства дела, устанавливается детское дошкольное учреждение, которое, предположительно, находится на территории Владимирской области, и круг лиц, причастных к случившемуся", - говорится в сообщении.