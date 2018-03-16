Посол РФ назвал возможный отказ в доступе к Юлии Скрипаль нарушением Венской конвенции

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Лондон нарушает международное право, отказывая России в доступе к дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии, которая является россиянкой, заявил в пятницу посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.

"Ответа мы не получили. Более того, за этим стоит негативный подтекст, что вроде как не получите", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, британская сторона активно уходит от этой темы, нарушая тем самым международное право, Венскую конвенцию.

Яковенко отметил, что "дело Скрипаля" - это "большая шахматная партия", которую Россия будет играть.

14 марта посольство РФ в Лондоне сообщило, что оно направило запрос на предоставление консульского доступа к Юлии Скрипаль. "Запрошен консульский доступ в соответствии с положениями Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и двусторонней консульской конвенции 1968 года", - сообщили "Интерфаксу" в российской дипмиссии.