Источник сообщил об отравлении школьников в Петербурге феназепамом

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Ученики школы №97 в Выборгском районе Санкт-Петербурга отравились феназепамом, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник в правоохранительных органах города.

"Контейнер, где находилось более 40 таблеток, а также фрагменты таблеток были изъяты для экспертизы. Исследование показало, что это феназепам", - сказал собеседник.

Феназепам - лекарственный препарат, обладает, в частности, противосудорожным и снотворным действием.

В свою очередь, пресс-служба администрации Выборгского района Петербурга сообщила, что отравившиеся дети идут на поправку. "Шесть детей уже находятся дома, под наблюдением врачей остались 11 человек. Трое семиклассников, госпитализированных в состоянии средней тяжести, переведены из реанимации в лечебное отделение. Во всех школах Выборгского района сейчас проводятся профилактические беседы с детьми и персоналом", - отметили там.

Ранее Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу сообщило о проведении доследственной проверки по факту отравления детей в школе №97 в Выборгском районе города. По данным ведомства, в четверг восьмиклассница принесла в школу неизвестные таблетки и угостила ими других учеников. Педагоги заметили странное поведение детей и вызвали медиков. О проверке по факту инцидента также сообщили полиция и прокуратура Петербурга.