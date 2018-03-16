В России

Сайт Кубанского казачьего войска подвергся кибератаке перед выборами

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Неизвестные злоумышленники в пятницу взломали официальный сайт Кубанского казачьего войска (ККВ), в связи с кибератакой подано заявление в правоохранительные органы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе войска.

"В ночь на пятницу официальный сайт и электронная почта Кубанского казачьего войска были взломаны. На сайте появилась недостоверная информация о предстоящих выборах президента России", - сказали в пресс-службе.

К полудню работу сайта частично удалось восстановить, специалисты продолжали устранять неполадки. К этому моменту размещенная хакерами информация удалена.

"По факту кибератаки на официальный интернет-ресурс ККВ войсковым атаманом подано заявление в правоохранительные органы", - отметили в пресс-службе.

Кубанское казачье войско - одно из самых структурированных в России. В его рядах более 50 тыс. человек (457 первичных казачьих обществ). В составе Кубанского войска открыты семь кадетских корпусов, 35 казачьих школ, функционируют более 3 тыс. казачьих классов и групп, в которых обучаются порядка 80 тыс. мальчиков и девочек.

Теги: Россия
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