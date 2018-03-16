Электричка протаранила автомобиль в Подмосковье

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Электропоезд столкнулся с автомобилем на путях перегона Кунцево-Усово Белорусского направления Московской железной дороги, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЖД.

"Сегодня в 8:58 на однопутном перегоне Кунцево-Усово Белорусского направления Московской железной дороги водитель легкового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на пути на запрещающий сигнал перед близко идущим пригородным поездом N6906, следовавшим по маршруту Усово-Москва", - говорится в сообщении на сайте МЖД.

По предварительной информации, водитель остался жив, пассажиры за медицинской помощью не обращались.

В пресс-службе МЖД утверждают, что машинист поезда подал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, в результате чего машину отбросило на пути.

"В 9:33 железнодорожники убрали автомобиль с путей, и поезд продолжил движение по маршруту. В результате происшествия три электрички следуют по маршруту с увеличенным интервалом. Диспетчерский аппарат МЖД делает все от него зависящее, чтобы в конечный пункт поезда прибыли с минимальным отставанием от графика", - сообщают МЖД.