Онищенко усомнился в версии о "Новичке" в багаже дочери Скрипаля

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Версия об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля упаковкой с нервно-паралитическим веществом из багажа его дочери выглядит несостоятельной, считает бывший главный государственный санитарный врач РФ, академик Геннадий Онищенко.

"Пропитывать одежду нервно-паралитическим веществом, которое является значимым в микродозах, - бред. Только человек, который не окончил обычную общеобразовательную школу и не изучал элементарную химию, может считать, что можно, образно говоря, отлить в трехлитровую банку и закрыть крышкой", - сказал Онищенко.

Газета Telegraph со ссылкой на собственные источники в спецслужбах сообщила, что упаковка с нервно-паралитическим веществом, которым по версии следствия был отравлен бывший сотрудник ГРУ Скрипаль, находилась в багаже его дочери Юлии, с которым она прибыла с Солсбери из Москвы. По данным источников, следствие прорабатывает версию, что отравой были пропитаны предметы одежды, что-то из косметики или привезенные Юлией подарки, которые предполагалось распаковать в доме Скрипаля.

"Я не вижу смысла идти на поводу у непрофессиональных версий", - сказал в связи с этим Онищенко.

По его словам, обвинения и новые версии по делу Скрипаля выдвигаются британской стороной, чтобы попытаться спровоцировать Россию.

"Пусть покажут, пусть дадут образцы. Пусть опубликуют эпикриз этого больного. И по симптомо-комплексам можно будет понять, есть там что-то или нет", - сказал Онищенко.

"Пусть создадут совместную комиссию для расследования - мы имеем право на это претендовать - пострадала гражданка России", - заявил бывший главный санитарный врач РФ.

Как сообщалось, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ.

Россия все обвинения в связи с делом Скрипаля отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

Скрипаль, ранее работавший на британские разведслужбы, был арестован в России, однако в 2010 году получил убежище в Великобритании после взаимного обмена разведчиками.