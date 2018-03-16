Памфилова потребовала разобраться с жалобой на принуждение к голосованию бюджетников в Ленобласти

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Глава ЦИК Элла Памфилова потребовала срочно обратиться в прокуратуру по поводу бюджетных организаций в Ленинградской области, в которых сотрудников принуждают голосовать, а также объявили день выборов рабочим днем с последующей оплатой.

На заседании ЦИК в пятницу Памфилова рассказала, что в ЦИК пришла жалоба от избирателя, который сообщил, что 2 марта в бюджетную организацию поступила команда всем работникам оформить заявления о голосовании по месту работы. "18 марта работники должны прибыть на место работы, у них проверяют наличие паспортов и заявлений. Потом все во главе с руководителями идут в УИК по территориальности для голосования. Ряд учреждений решил объявить 18 марта рабочим днем с соответствующей оплаты или предоставлением дополнительного выходного дня. Срочно в прокуратуру!", - заявила Памфилова.

"Коллеги, слышите, Ленинградская область? Передайте руководству. Я надеюсь, что это безобразие вы сейчас срочно предотвратите", - сказала глава ЦИКа.

"Я еще раз прошу всех граждан: посылайте подальше таких горе-руководителей. Голосуйте там, где считаете нужным и как считаете нужным. А если не считаете - ваше право. Это свобода волеизъявления. Не вы будете наказаны, а таких руководителей будем наказывать", - пообещала глава ЦИК.