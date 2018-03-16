Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Египетская авиакомпания EgyptAir возобновит рейсы из Каира в Москву 12 апреля, сообщили "Интерфаксу" в московском представительстве авиаперевозчика.

"Рейсы из Каира в Москву появятся 12 апреля. Что касается тарифов на билеты, то я не располагаю этой информацией", - сказал представитель Egyptair.

Ранее сообщалось, что египетская авиакомпания планирует выполнять три еженедельных рейса между Каиром и Москвой по вторникам, четвергам и воскресеньям.

"Аэрофолот" открыл продажу билетов на рейсы в столицу Египта 13 марта, первый рейс будет выполнен 11 апреля. По данным Aviasales, минимальная стоимость билета туда-обратно в эконом-классе из Москвы составляет 21,9 тысяч рублей.

Президент РФ Владимир Путин своим указом от 2 января разрешил регулярные воздушные перевозки между Россией и Каиром. Соответствующие изменения внесены в указ президента "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий" от 8 ноября 2015 года, который вводил запрет для российских авиакомпаний на осуществление воздушной перевозки граждан с территории РФ на территорию Египта.

Россия приостановила авиасообщение с Египтом в конце 2015 года, после теракта в небе над Синайским полуостровом. На борту самолета авиакомпании "Когалымавиа", который направлялся из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, произошел взрыв. Находившиеся на его борту 217 пассажиров и семь членов экипажа погибли.