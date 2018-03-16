Главные новости
СпортЦСКА сыграет с лондонским "Арсеналом" в четвертьфинале Лиги Европы УЕФАВ миреУзбекский ученый подтвердил исследование американцами советских химобъектовВ РоссииПутин поручил разработать указ о национальных целях развития России до 2024 года
В России

EgyptAir возобновит рейсы из Каира в Москву 12 апреля

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Египетская авиакомпания EgyptAir возобновит рейсы из Каира в Москву 12 апреля, сообщили "Интерфаксу" в московском представительстве авиаперевозчика.

"Рейсы из Каира в Москву появятся 12 апреля. Что касается тарифов на билеты, то я не располагаю этой информацией", - сказал представитель Egyptair.

Ранее сообщалось, что египетская авиакомпания планирует выполнять три еженедельных рейса между Каиром и Москвой по вторникам, четвергам и воскресеньям.

"Аэрофолот" открыл продажу билетов на рейсы в столицу Египта 13 марта, первый рейс будет выполнен 11 апреля. По данным Aviasales, минимальная стоимость билета туда-обратно в эконом-классе из Москвы составляет 21,9 тысяч рублей.

Президент РФ Владимир Путин своим указом от 2 января разрешил регулярные воздушные перевозки между Россией и Каиром. Соответствующие изменения внесены в указ президента "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий" от 8 ноября 2015 года, который вводил запрет для российских авиакомпаний на осуществление воздушной перевозки граждан с территории РФ на территорию Египта.

Россия приостановила авиасообщение с Египтом в конце 2015 года, после теракта в небе над Синайским полуостровом. На борту самолета авиакомпании "Когалымавиа", который направлялся из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, произошел взрыв. Находившиеся на его борту 217 пассажиров и семь членов экипажа погибли.

Теги: EgyptAir, Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Источник сообщил о выявлении 70 нарушений при выдаче сертификатов российским пилотамИсточник сообщил о выявлении 70 нарушений при выдаче сертификатов российским пилотам
Нарушения были допущены, в том числе, при выдаче сертификата второму пилоту разбившегося в феврале Ан-148Подробнее
 Путин поручил разработать указ о национальных целях развития России до 2024 годаПутин поручил разработать указ о национальных целях развития России до 2024 года
В числе заявленных целей - вхождение России в топ-5 экономик мираПодробнее
 Почти четверть россиян назвала причиной убийства Немцова его оппозиционные взглядыПочти четверть россиян назвала причиной убийства Немцова его оппозиционные взгляды
Еще 30% респондентов "Левада-Центра" заявили, что не понимают, почему был убит политикПодробнее
 Дмитрий Гудков и Ксения Собчак создадут "Партию перемен"Дмитрий Гудков и Ксения Собчак создадут "Партию перемен"
Партия создается на базе "Гражданской инициативы"Подробнее
Памфилова назвала выборы-2018 величайшими по значимостиПамфилова назвала выборы-2018 величайшими по значимости
Глава ЦИК пообещала обеспечить свободное и осознанное волеизъявление всех гражданПодробнее
 Источник рассказал о грузе серебра на потерявшем в Якутске створку самолетеИсточник рассказал о грузе серебра на потерявшем в Якутске створку самолете
В СКР подтвердили, что самолет АН-12 перевозил концентрат, содержащий драгоценный металл в слитках весом около 9,3 тонныПодробнее
 Путин лично приказал начать штурм захваченного театрального центра на ДубровкеПутин лично приказал начать штурм захваченного театрального центра на Дубровке
По словам президента, террористы собирались вывезти заложников на Красную площадь и расстрелять ихПодробнее
 Опасные производства решили не закрываться на время ЧМ-2018Опасные производства решили не закрываться на время ЧМ-2018
Предприятия не разобрались в нормах режима усиленной безопасностиПодробнее
 На российских дорогах появится новая желтая и синяя разметкаНа российских дорогах появится новая желтая и синяя разметка
Новый ГОСТ также легализует "вафельницу" на перекрестках и вводит обозначение разворотаПодробнее
 Участники предвыборных теледебатов довели до слез Ксению СобчакУчастники предвыборных теледебатов довели до слез Ксению Собчак
Из-за выкриков кандидатов Собчак не смогла выступить в отведенное ей времяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 15 марта6 фото
15 марта
Фотохроника 15 марта
Прощание с Олегом Табаковым10 фото
15 марта
Прощание с Олегом Табаковым
Ушел из жизни Стивен Хокинг10 фото
14 марта
Ушел из жизни Стивен Хокинг
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортЦСКА сыграет с лондонским "Арсеналом" в четвертьфинале Лиги Европы УЕФАВ миреУзбекский ученый подтвердил исследование американцами советских химобъектовВ РоссииПутин поручил разработать указ о национальных целях развития России до 2024 годаЭкономикаПотери россиян от досрочной смены пенсионных фондов оценили в 55 млрд рублейВ миреThe Telegraph назвала способ доставки Скрипалю отравляющего веществаСпортУ Кокорина диагностирован разрыв крестообразных связок колена

В Курске на двухлетнего ребенка упала глыба льда

Песков назвал непростительным упоминание Путина в связи с "делом Скрипаля"

МИД РФ заявил протест послу Польши в связи с планами эксгумировать останки солдат

Экспорт "Газпрома" за половину марта вырос на 29% из-за весенних холодов в Европе

В России решили снять "духоподъёмный фильм" в формате 3D

Japan Tobacco купит "Донской табак" за 90 млрд рублей

Автобус с российскими туристами врезался в дерево в Таиланде

Японский антимонопольный регулятор обыскал офис Amazon в Токио

Помощник президента РФ пообещал сокращение расходов на оборону

ЦСКА сыграет с лондонским "Арсеналом" в четвертьфинале Лиги Европы УЕФА

ЦСКА сыграет с лондонским "Арсеналом" в четвертьфинале Лиги Европы УЕФАЖеребьевка данной стадии турнира прошла в Ньоне Подробнее

Вильфанд оправдался за морозную весну

Топ-менеджер Nike уволился из-за жалоб на неподобающее поведение

Студия Роднянского собралась снять вариацию "Приключений Электроника" для взрослых

В Сочи за убийство пятилетней девочки арестован ее отчим

Ученые узнали о двукратном наследовании генов денисовцев людьми современного типа

Путин поручил кабмину обеспечить попадание РФ в топ-5 экономик мира к 2024 году

Стали известны некоторые номинанты на премию "Большая книга"

Боевики пока не дали жителям Арбила в Восточной Гуте покинуть район

EgyptAir возобновит рейсы из Каира в Москву 12 апреля

Число избирателей в Москве за счет прикрепленных иногородних увеличится на 2%

Стали известны пары 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА

Стали известны пары 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФАМатчи этой стадии турнира пройдут в апреле Подробнее

Испания заинтересовалась проектом высокоскоростной магистрали Москва-Казань

Памфилова потребовала разобраться с жалобой на принуждение к голосованию бюджетников в Ленобласти

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru