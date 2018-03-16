В Курске на двухлетнего ребенка упала глыба льда

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Полиция в Курске проводит проверку в связи с падением на ребенка наледи с крыши здания в Северо-Западного микрорайона города днем в пятницу. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления МВД по региону.

По предварительным данным, инцидент произошел на проспекте Дружбы. На двухлетнего мальчика, гулявшего с сопровождающей, рухнула глыба льда с многоэтажки. Ребенка госпитализировали в медучреждение, сейчас он находится в сознании.

Материалы проверки будут направлены в Следственный комитет, уточнил собеседник агентства.