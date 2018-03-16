Группа "Пикник" попала в ДТП во Владимирской области

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Участники группы "Пикник" попали в аварию во Владимирской области, направляясь на концерт в Рязань.

На официальной странице группы "Пикник" в соцсетях сообщается , что "в связи с форс-мажорными обстоятельствами (ДТП) концерт в Рязани отменен". Отмечается, что все живы и находятся в удовлетворительном состоянии в больнице города Гусь-Хрустальный.

Пресс-служба ГУ МВД по Владимирской области сообщает, что авария произошла в пятницу в 12:10 на 50-м км автодороги "Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума". По предварительной информации, водитель кроссовера "Honda CR-V" выехал на встречную полосу, где врезался в "КАМАЗ" и микроавтобус "Volkswagen".

В результате происшествия пострадали семь человек: водитель "Honda CR-V", а также водитель и пятеро пассажиров автомобиля "Volkswagen". Пострадавшие с травмами госпитализированы в медицинское учреждение города Гусь-Хрустальный.