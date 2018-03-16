Саратовский завод стройматериалов задолжал работникам более 11 млн рублей

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Следственные органы Саратовской области возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам ЗАО "Саратовский завод стройматериалов", сообщает пресс-служба регионального управления СКР в пятницу.

По данным следствия, в 1 октября 2017 по 31 января 2018 года руководство завода не выплачивало заработную плату почти 300 работникам. Общая задолженность превысила 11 млн рублей, при этом была фактически возможность ее погашения, отмечается в пресс-релизе.

Уголовное дело квалифицировано по ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

Завод создан в 1976 году, выпускает кирпич, стеновые блоки, тротуарную и облицовочную плитку для предприятий строительной отрасли региона.