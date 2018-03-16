Мосгорсуд 12 апреля рассмотрит жалобу на приговор Улюкаеву

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в апреле проверит законность приговора бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, осужденному за получение крупной взятки.

"Рассмотрение в Мосгорсуде апелляционной жалобы на приговор в отношении Улюкаева назначено на 12 апреля", - сообщила в пятницу "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

В жалобе защита просить отменить приговор экс-министру и оправдать его.

15 декабря Замоскворецкий суд Москвы признал Улюкаева виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил Улюкаеву штраф в размере более 130 млн рублей.

После оглашения приговора экс-министр был взят под стражу в зале суда и отправлен в СИЗО особой категории "Кремлевский централ". Его защита уже обжаловала приговор.