Путин подчеркнул необходимость разъяснительной работы с родителями о вакцинации

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Вопрос обязательной вакцинации детей и взрослых подлежит обсуждению, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы подняли очень важный вопрос. Для его решения более жёсткими методами... Конечно, здесь невозможно идти по пути каких-то административных окриков. Здесь, точно совершенно, нужно взаимодействие между специалистами и общественными организациями. Это подлежит, конечно, обсуждению", - сказал Путин на встрече с работниками сферы здравоохранения.

В ходе встречи некоторые участники пожаловались президенту, что в последнее время становится "модным" не делать прививки детям и взрослым. По их мнению, эта тенденция опасна.

"Возможно принятие каких-то административных решений. Нужно только делать это аккуратненько, без административных окриков", - сказал президент.

Он отметил, что важно вести разъяснительную работу с людьми, так как иногда вакцинация приводит к осложнениям.