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Начальник столичного главка СКР Дрыманов придет в суд на допрос 19 марта

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве, генерал-майор Александр Дрыманов в понедельник 19 марта придет в Мосгорсуд на допрос в качестве свидетеля по делу обвиняемого в коррупции начальника управления собственной безопасности СКР, полковника Михаила Максименко.

"Я получил повестку и в понедельник к 11 часам приду на заседание в Мосгорсуд", - сказал Дрыманов "Интерфаксу".

По словам начальника столичного главка СКР, на допрос он придет без адвоката. "Я всегда говорю, что лучший адвокат - это следователь", - отметил Дрыманов.

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Дрыманов вызван в Мосгорсуд по инициативе адвокатов Максименко, которому инкриминируется получение двух взяток в особо крупном размере: $500 тыс. от предпринимателя Олега Шейхаметова и $50 тыс. - от бизнесмена Бадри Шенгелии.

Согласно обвинительному заключению, Максименко получил от Шейхаметова денежные средства за содействие освобождению из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) - Андрею Кочуйкову (Итальянец), задержанному после перестрелки у ресторана Elements на Родчельской улице в Москве в декабре 2015 года.

Второй эпизод дела Максименко связан с получением им от петербургского бизнесмена Шенгелии $50 тыс. за организацию служебной проверки и возбуждение дела против сотрудников полиции, которые проводили следственные мероприятия в отношении предпринимателя.

Также в обвинительном заключении по делу Максименко говорится, что за действия в пользу Кочуйкова денежные средства в 2016 году вместе с ним, первым замглавы столичного главка СКР Денисом Никандровым и экс-начальником следственного управления СКР Москвы по Центральному административному округу Алексеем Крамаренко при посредничестве бизнесмена Дмитрия Смычковского якобы получил Дрыманов, который проходит по делу начальника УСБ СКР свидетелем.

Кроме того, на минувшей неделе на процессе по делу в отношении Максименко прокурор Борис Локтионов огласил материалы расследования, согласно которым заключивший досудебное соглашение Никандров сообщил следствию о том, что в 2016 году он дал Дрыманову взятку в размере 9 тыс. 850 евро за содействие его назначению на должность первого замглавы столичного главка СКР.

Теги: Мосгорсуд, Александр Дрыманов
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