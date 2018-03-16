Что произошло за день: пятница, 16 марта

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- СКР РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство в Великобритании Юлии Скрипаль и дело об убийстве в этой же стране соратника Бориса Березовского Николая Глушкова. В Скотланд-Ярде заявили, что также считают смерть Глушкова убийством.

- Сергей Лавров прокомментировал недавние заявления министра обороны Великобритании по поводу отравления Сергея Скрипаля, также подтвердил, что Россия намерена выслать британских дипломатов в ответ на высылку своих, которая ожидается 20 марта. Между тем, Борис Джонсон заявил, что считает "весьма вероятным" то, что Владимир Путин отдал приказ о применении отравляющего вещества нервно-паралитического действия в Солсбери. В Кремле назвали слова британского министра шокирующими и непростительными.

- Посол РФ в Великобритании заявил, что британская сторона под давлением России была вынуждена обратиться в Организацию по запрещению химического оружия с просьбой о проведении независимого расследования "дела Скрипаля".

- Арсен Аваков заявил, что граждане РФ, за исключением дипломатов, не будут допускаться в воскресенье, 18 марта, на территорию российских дипломатических учреждений на Украине для участия в выборах президента РФ. В ЦИК РФ напомнили, что такой шаг Киева противоречит сразу двум международным конвенциям и двустороннему российско-украинскому соглашению.

- Прошла жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Московский ЦСКА в 1/4 финала ЛЕ встретится с лондонским "Арсеналом".

- Авария произошла на канатной дороге в горном грузинском курорте Гудаури. Пострадали 11 человек: шесть граждан России, четверо граждан Украины и одна гражданка Швеции.

- Стало известен диагноз нападающего сборной России Александра Кокорина: в матче Лиги Европы в составе "Зенита" он получил разрыв крестообразных связок колена и рискует пропустить домашний ЧМ.