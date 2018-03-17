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Хоккейный вратарь из Башкортостана погиб в ДТП

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Хоккеист погиб в автомобильный аварии в Башкортостане, сообщает объединенная федерация хоккея республики.

"17 марта в результате автомобильной катастрофы погиб голкипер команды Татышлинского района Айнур Гатин. Он вместе с друзьями по команде ехал на очередной матч Чемпионата Уфимской любительской хоккейной лиги" - говорится в сообщении.

После ДТП три человека доставлены в больницу.

В пресс-службе МВД по Башкирии "Интерфаксу" сообщили, что автомобиль "Хендай Солярис", в салоне которого находились четыре человека, столкнулся с грузовиком "Донг Фенг" под управлением жителя Пермского края.

"В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля - 26-летний житель Татышлинского района, три его пассажира получили травмы", - сказал сотрудник пресс-службы.

Теги: Башкортостан
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