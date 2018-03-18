ЦИК сообщил о существенно более высокой явке по сравнению с прошлыми выборами

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Более 16,5% избирателей уже проголосовали на выборах президента РФ, заявила глава ЦИК Элла Памфилова журналистам в воскресенье.

"На 10:00 в 2000 году явка составила 6,36%, в 2004 - 8,01%, 2008 - 8,94%, 2012 - 6,53%, 2018 - 16,55%", - сказала она.

По словам Памфиловой, голосование на выборах президента России сейчас проходит на всех избирательных участках страны и за рубежом. Их общее число превышает 97 тыс. В стране зарегистрировано 107 млн 200 тыс. избирателей.

"В настоящее время работают все избирательные участки на территории нашей страны. Избирательные участки на Чукотке и Камчатке уже через час закроются для подсчета голосов. Последний участок закроется на территории Калининградской области в 21:00 по московскому времени", - сказала Памфилова журналистам.

18 марта в России проходят выборы главы государства. В избирательном бюллетене восемь кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.