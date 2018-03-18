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В России Отравление Сергея Скрипаля

Скрипаль и его дочь могли быть отравлены через вентиляционную систему автомобиля

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, возможно, были отравлены через вентиляционную систему автомобиля, сообщил в воскресенье американский телеканал ABC со ссылкой на собственные источники.

У британских представителей сейчас сложилась более четкая картина произошедшего, отмечает телеканал - они полагают, что было использовано токсичное вещество в виде порошка, который распространился через систему вентиляции автомобиля Скрипаля.

"Это субстанция времен холодной войны, которой, как они заявляли, у них никогда не было", - приводит телеканал слова о России, сказанные неназванными собеседниками, представляющими британское разведсообщество.

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Ранее на этой неделе британская газета The Telegraph со ссылкой на собственные источники в спецслужбах сообщала, что упаковка с нервно-паралитическим веществом, которым, по версии следствия, был отравлен Скрипаль, находилась в багаже его дочери Юлии, с которым она прибыла в Солсбери из Москвы. По данным источников, следствие прорабатывает версию, что ядом были пропитаны предметы одежды, что-то из косметики или привезенные Юлией подарки, которые предполагалось распаковать в доме Сергея Скрипаля.

5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Через неделю после этого британский премьер Тереза Мэй заявила, что правительство страны пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Российская сторона обвинения Лондона категорически отрицает. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне заявила, что в России и Советском Союзе никогда не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием "Новичок".

Теги: Сергей Скрипаль
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