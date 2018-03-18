Минобороны сообщило о явке в 98% среди военнослужащих

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Подавляющее число российских военных, членов их семей и гражданских сотрудников министерства обороны пришли на выборы президента России, заявил заместитель министра обороны Николай Панков на брифинге в Центризбиркоме.

"По предварительным данным, явка военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала Вооруженных сил традиционно высокая и превышает на данный момент 98%", - сказал Панков.

В целом по стране явка на выборах президента приближается к 58%. Согласно данным, размещенным на интерактивном экране в информационном центре ЦИК, на 18.30 по Москве проголосовали 57,74% избирателей.