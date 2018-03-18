Собчак собралась обсудить с Путиным вопрос об освобождении политзаключенных

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак сообщила о намерении добиваться встречи с главой государства Владимиром Путиным, в том числе для обсуждения вопроса освобождения политзаключенных.

"Я буду просить о встрече Владимира Путина, в том числе для того, чтобы политзаключенные были освобождены", - сказала Ксения Собчак журналистам.

Она отметила, что продолжит заниматься защитой граждан, по ее мнению, несправедливо приговоренных к лишению свободы, а также другими "малыми делами" и после выборов.

Ранее Ксения Собчак и экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков объявили о создании "Партии перемен" на базе "Гражданской инициативы" Андрея Нечаева.