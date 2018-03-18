Результаты голосования на участке в Люберцах признаны недействительными

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Выборы на участке №1480 в Люберцах, где был зафиксирован вброс бюллетеней, признаны участковой комиссией недействительными, сообщила на пресс-конференции председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

"Сейчас по результатам дня голосования участковая избирательная комиссия приняла решение признать выборы на участке несостоявшимися, бюллетени недействительными. С таковым решением отправились в территориальную избирательную комиссию", - сказала Коновалова журналистам.

Ранее сообщалось, что на участке №1480 в городском округе Люберцы произошел вброс бюллетеней. Он производился в районе 9 часов утра, в результате стационарная урна была опечатана, а бюллетени в ней признаны недействительными. Председатель избирательной комиссии №1480 и член комиссии с правом решающего голоса отстранены от работы. При этом голосование на данном участке не прерывалось.

Наблюдатели от федеральной и региональной Общественных палат сообщили о намерении провести собственное расследование по факту вброса бюллетеней.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что серьезных нарушений на выборах президента РФ пока не зафиксировано. "На сей час мы проанализировали, промониторили все, что только возможно, что поступило. Пока это, слава Богу, довольно скромно", - сказала она на заседании ЦИК, говоря о нарушениях.