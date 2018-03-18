Избирательный штаб Путина получил 303 жалобы

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина в день выборов поступило свыше 300 сообщений о нарушениях, но признать таковыми можно не более половины зафиксированных случаев.

"Было 303 сообщения, из которых около половины можно действительно признать нарушениями. Большая часть из них касалась технических нюансов, например, работы камер и видеозаписи на участках", - заявила в воскресенье "Интерфаксу" сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева.

По ее словам, были также сообщения о том, что "кого-то из наблюдателей от других кандидатов не пустили на участок". "Но по факту выяснялось, что где-то (работе камеры) мешал шарик, а наблюдатель спокойно работает на этом участке. Но все, кто проявлял повышенное внимание к этим выборам, мог сообщить о своих опасениях", - сказала она.

Она подчеркнула, что штаб не намерен давать ход информации о нарушениях. "Мы будем продолжать линию, которой придерживались всю нашу кампанию. Мы проявляли политическое великодушие к нашим оппонентам и вели себя, исходя из ответственности за наши действия, но не оценивая действия других, оставляя это ЦИКу", - подчеркнула сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина.