Путин заявил об отсутствии у РФ средства отравления Скрипаля

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что узнал об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери из СМИ, отметив, что у РФ нет таких отравляющих средств, добавив, что Москва, в отличие от западных партнеров, свои запасы химоружия ликвидировала.

"Что касается этой трагедии, я узнал о ней из средств массовой информации. Первое, что приходит в голову, что если бы это было боевое отравляющее вещество, люди погибли бы на месте", - заявил он журналистов в своем предвыборном штабе.

Путин отметил, что "у России нет таких средств, мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей". Президент подчеркнул, что Россия уничтожила химическое оружие "первой в отличии от некоторых наших партнеров, которые обещали это сделать, но своих обязательств до сих пор, к сожалению, не сдержали".

Путин заявил, что Россия готова принять участие в расследовании дела об отравлении в Сергея и Юлии Скрипалей и готова к взаимному обсуждению любых вопросов.

"Мы готовы к сотрудничеству, мы сразу об этом сказали, мы готовы принять участие в расследовании, но для этого нужно, чтобы была заинтересованность и с обратной стороны. Мы пока этого не видим, но мы не снимаем с повестки дня планирование совместной работы", - сказал Путин журналистам в своем предвыборном штабе.

Он отметил, что Россия готова к совместной работе с Великобританией, "к обсуждению любых вопросов и к преодолению любых трудностей".