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Жители курильского Итурупа ощутили утром землетрясение

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,6 произошло рано утром в понедельник в Тихом океане возле Курил, сообщили агентству "Интерфакс" на сейсмостанции "Южно-Сахалинск".

"Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 05:00 по сахалинскому времени (21:00 мск) с эпицентром в 196 км восточнее города Курильска (Итуруп, Южные Курилы) на глубине 119 км", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в Курильске сейсмическое событие ощутили силой до трех баллов, в домах раскачивались висящие предметы. Тревога цунами не объявлялась, жертв и разрушений нет.

Теги: Россия, Курилы
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