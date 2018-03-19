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Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту до 2 км

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Расположенный на острове Парамушир (Северные Курилы, Сахалинская область) вулкан Эбеко в понедельник днем выбросил столб пепла на высоту до 2 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Согласно визуальным данным вулканологов из Северо-Курильска, на вулкане Эбеко наблюдался пепловый выброс на высоту до 2 км. Пепловое облако смещается к северу и северо-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

Текущая деятельность вулкана, отмечают в KVERT, может повлиять на низколетящие самолеты и аэропорт Северо-Курильска.

Ранее ведущий инженер Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) Дальневосточного отдела Российской академии наук (РАН) Леонид Котенко сообщал агентству "Интерфакс", что ежесуточно на Эбеко в условиях хорошей погоды можно зафиксировать от 4 до 10 выбросов пепла. Периодически ветер приносит пепел в город Северо-Курильск, тогда местные жители надевают маски или заходят в помещения.

Ученые также сообщали, что нынешнее извержение Эбеко - рядовое событие для этого вулкана, который активизируется один раз в 25-30 лет и его извержения могут продолжаться несколько лет.

Город Северо-Курильск расположен между двумя лохаровыми выносами (грязевая лава) с Эбеко: один сошел почти 7 тыс. лет назад, второй - 2,4 тыс. лет назад. Последний крупный грязевой вулканический поток сошел с Эбеко в 1934 году и дошел до дизельной электростанции, расположенной в 500 м от города.

Вулкан Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен на острове Парамушир в 6 км от Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Эбеко - сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. В кратерах - горячие озера, термальные источники, сольфатары. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

Лавовое извержение Эбеко маловероятно, считают ученые, так как этот вулкан относится к древним затухающим вулканам. Опасность для жителей Северо-Курильска могут представлять сильные пеплопады, затрудняющие дыхание людей, отравление людей вулканическими газами, сходы селевых потоков, вызванных извержением вулкана. Для авиации опасны пепловые шлейфы Эбеко. Извержение вулкана выражается в постоянной эмиссии пара и вулканических газов с примесью пепла над кратером.

Теги: Россия, Курилы
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