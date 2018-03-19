Суд вернул НМТП иск против Росморречфлота и капитана порта Новороссийск

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы вернул ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) иск, поданный против Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) и капитана порта Новороссийск Евгения Тузинкевича, следует из материалов суда.

Согласно определению суда, размещенному на сайте, "сформулированное заявителем требование к Росморречфлоту носит технический характер". Кроме того, отказ в принятии заявления к производству связан с тем, что спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края по месту нахождения порта. Определение может быть обжаловано в течение месяца, говорится в документе.

Согласно материалам суда, НМТП просил суд признать незаконными бездействие Россморречфлота по организации работы морского порта Новороссийск и распоряжения капитана порта о движении и расстановке судов, в том числе связанные с танкером "Пенелопа".

Как сообщалось, заявление в суд на Росморречфлот и капитана порта Новороссийск НМТП подал 13 марта. В Росморречфлоте "Интерфаксу" тогда сообщили, что не комментируют дело, так как не видели исковое заявление. В пресс-службе порта информацию не комментировали.

"НМТП обратился в суд в связи с незаконными действиями капитана порта Новороссийск Тузинкевича, который в ущерб требованиям транспортной безопасности, в нарушение своих должностных обязанностей создал в порту Новороссийск опасную ситуацию - из-за незаконной длительной стоянки танкера "Пенелопа" около месяца была блокирована работа морского терминала (опасного производственного объекта), искусственно создано скопление судов в порту и около двух тысяч полных ж/д цистерн на подъездных путях", - прокомментировал пресс-секретарь "Транснефти" (акционер порта) Игорь Демин журналистам.

Он также добавил, что неоднократные обращения к Росморречфлоту результата не принесли. В отсутствие реагирования Росморречфлота, капитан порта превышал свои полномочия, обеспечивая незаконные преференции одному участнику рынка в ущерб другим. "Таким образом, были созданы и сохраняются на сегодняшний день условия для блокирования работы порта. Именно этим продиктовано обращение в суд за защитой нарушенных прав и законности, чтобы независимая инстанция разобралась в ситуации",- отметил Демин.

Как сообщалось, в феврале в порту Новороссийск произошли задержки в разгрузке танкеров из-за блокировавшего отгрузку нефтепродуктов танкера "Пенелопа". ПАО "Транснефть" обратилось в Минтранс, а также проинформировало ФСБ и Генеральную прокуратуру о ситуации, сложившейся с отгрузкой нефтепродуктов в порту. Позже Минтранс сообщил, что ситуация нормализовалась, задержки в разгрузке танкеров произошли из-за временного вывода причалов №№26 и 27 из эксплуатации и недолжного взаимодействия операторов терминала с грузовладельцем и перевозчиком. Ситуацию осложнила штормовая погода. В начале марта танкер "Пенелопа" покинул порт Новороссийск.

Государство владеет 20% акций НМТП, контролирует одну из крупнейших в России стивидорных групп паритетное СП "Транснефти" и группы "Сумма" - Novoport Holding (50,1% акций). Отдельно "Транснефти" через "дочку" принадлежит еще 10,5%, "Сумме" - 2,75%. Пакет в размере 5,3% находятся в управлении ОАО "РЖД". Активы "Новороссийского морского торгового порта" расположены в Новороссийске, Приморске и Балтийске.