СКР не стал возбуждать уголовное дело о смерти замминистра здравоохранения Татарстана

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Следствие отказало в возбуждении уголовного дела по факту смерти замминистра здравоохранения Татарстана Елены Шишмаревой, помещенной под домашний арест по делу о мошенничестве и превышении полномочий, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в понедельник.

"Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления", - говорится в сообщении.

В ходе проведенной доследственной проверки установлено, что смерть женщины не имела криминального характера. "Женщина покончила с собой", - уточнили агентству "Интерфакс" в СУ СКР.

В сообщении ведомства отмечается, что "посторонних следов в доме и в бане осмотр места происшествия не выявил, согласно записи камеры видеонаблюдения, посторонние лица на территорию не заходили, машины около дома не останавливались, при этом порядок вещей не был нарушен и отсутствовали следы борьбы".

Тело подозреваемой, в отношении которой суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, было обнаружено 7 февраля 2018 года в бане ее домохозяйства в селе Столбищи Лаишевского района.

Ранее сообщалось, что 52-летняя замминистра здравоохранения Татарстана была задержана по подозрению в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ). 3 февраля Советский районный суд Казани избрал Шишмаревой меру пресечения в виде домашнего ареста до 1 апреля.

Следствие полагает, что Шишмарева требовала от подведомственных Минздраву лечебных учреждений направления на курсы сотрудников экономических отделов в Институт повышения квалификации (ИПК) "Прогресс". По данным следствия, с 2015 по 2017 годы было заключено свыше 300 договоров соответствующей направленности на общую сумму свыше 8 млн рублей. Установлено, свыше 5 млн поступило на счета индивидуального предпринимателя Елены Фахрутдиновой, тем самым, государственным органам причинен ущерб. Фахрутдинова, подозреваемая в мошенничестве и задержанная по этому делу, также была отправлена под домашний арест.