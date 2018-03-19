Визовый центр Великобритании в Петербурге продолжит прием и выдачу документов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Визовый центр Великобритании в Санкт-Петербурге продолжает прием и выдачу документов, сообщается на сайте центра.

"В связи с высылкой из России 23 британских дипломатов, спешим сообщить, что визовый центр в Санкт-Петербурге будет принимать и выдавать документы в прежнем режиме, речь идет о закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге, что никак не влияет на оформление виз", - говорится в сообщении.

В центре подчеркивают, что никаких ограничений на оформление виз для граждан России в Петербурге нет.

"Возможно, произошедшее повлияет на скорость принятия решений по визам, поэтому мы рекомендуем начинать оформление заблаговременно, как минимум за полтора месяца до даты предполагаемой поездки", - предупреждают в визовом центре.

В минувшую субботу МИД РФ сообщил об отзыве согласия на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Петербурге.