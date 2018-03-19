Путин заявил о приоритете уровня жизни граждан перед вопросами безопасности страны

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что основное внимание будет уделять внутренней повестке для поднятия уровня жизни граждан, но и без решения вопросов обороноспособности и безопасности не обойтись.

"Основное, чем мы будем заниматься - это, конечно, прежде всего - внутренняя повестка дня. Это, прежде всего обеспечение темпов роста экономики РФ, придание ей инновационного характера, развитие области здравоохранения, образования, промышленного производства, как я уже говорил инфраструктуры, и других направлений, важнейших для того, чтобы двигать страну вперед и поднимать уровень жизни наших граждан", - сказал Путин на встрече с сопредседателями своего предвыборного штаба.

По его словам, это те сферы, которым будет уделяться первостепенное внимание. "Конечно, есть и вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности страны, безопасности, без этого тоже не обойтись, но тем не менее главное для нас - это внутренняя повестка дня. И я рассчитываю на вашу поддержку, на поддержку нашей расширенной, широкой и большой команды в ходе решения вопросов, которые стоят перед страной и которые мы обязательно вместе должны решить и обязательно решим", - сказал президент.

Он отметил, что рассчитывает на то, что при обсуждении вопросов развития страны сопредседатели будут принимать самое активное участие и формулировать свою позицию.