Дело экс-главы Федерации баскетбола России вернули в районный суд для служебной проверки

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в понедельник вернул в суд первой инстанции дело бывшего президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлии Аникеевой, осужденной на 4,5 колонии за хищение средств РФБ и скрывшейся перед оглашением решения суда, передает корреспондент "Интерфакса".

"Вернуть материалы уголовного дела в тот же суд для устранения нарушений и проведения служебной проверки", - говорится в решении апелляционной коллегии Мосгорсуда.

Отмену приговора повлекли нарушения, связанные с исправлениями в протоколе судебного разбирательства. После устранения нарушений материалы дела будут возвращены в Мосгорсуд для апелляционного рассмотрения.

Согласно приговору, Аникеева была признана виновной в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В отношении обвиняемого в пяти эпизодах хищения бывшего главбуха РФБ Михаила Кочаряна дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям - в связи со смертью.

Следствие и суд установили, что экс-глава РФБ вместе с соучастниками в период с февраля 2014 года по август 2015 года с помощью подконтрольных ей и ее сообщникам предпринимателей похитила в составе группы лиц по предварительному сговору средства федерации в размере около 44 млн рублей.

Гражданский иск РФБ о возмещении ущерба, согласно по приговору, был оставлен для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Сама Аникеева на оглашении приговора отсутствовала. По словам ее адвоката Давида Хечяна, она не явилась в суд, так как не поверила в возможность справедливого решения.

Преступная схема была выявлена в декабре 2015 года вновь избранным руководством РФБ в результате аудиторской проверки, после чего новый президент Федерации Андрей Кириленко обратился с заявлением в правоохранительные органы.

В марте 2017 года сообщница Ю.Аникеева и М.Кочаряна - предпринимательница Елена Силина была признана виновной в пособничестве хищению и приговорена к 3,5 годам колонии общего режима.

Материалы в отношении еще одного фигуранта дела - бывшего исполнительного директора РФБ Дмитрия Домани - выделены в отдельное производство в связи с его розыском.