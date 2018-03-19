Националист Дацик получил 3,5 года строгого режима за погромы в петербургских борделях

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник приговорил скандально националиста Вячеслава Дацика, известного так же как Рыжий Тарзан к 3,5 года строгого режима по делу о погроме в притонах для занятий проституцией, передал корреспондент "Интерфакса".

"Дацика признать виновным и назначить ему окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - огласил решение судья Юрий Гершевский.

Меры безопасности в помещениях суда были усилены в связи с оглашением Дацику приговора. Зал заседания был заполнен слушателями и журналистами.

Дацик обвинялся по уголовным статьям о разбое, побоях и проникновении в жилище с угрозой насилия. Дело слушалось около девяти месяцев.

По версии следствия, в мае 2016 года Дацик пришел в квартиру дома по 11-й линии Васильевского острова, где атаковал девять человек, используя металлическую палку и угрожая насилием. Кроме того, он похитил из сейфа в квартире деньги и забрал телефон у одной из потерпевших. Также, по материалам дела, обвиняемый выбил дверь в одну из комнат, проник в нее и избил трех женщин. Аналогичные действия националист в тот же день совершил и в Петроградском районе.

Как сообщали СМИ, Дацик совершил погромы в притонах для занятий проституцией, где угрожал девушкам с пониженной социальной ответственностью, которых выгнал на улицу и с пинками голыми провёл до отдела полиции.

Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан - ранее судимый одиозный националистический активист, в прошлом - неоднократный участник соревнований по боям без правил в супертяжелом весе.

Дацик в 2007 году был арестован по делу о серии разбоев. Суд признал его невменяемым, ему было назначено психиатрическое лечение в спецучреждении. Летом 2010 года он был переведен в обычную стационарную психиатрическую больницу в Ленинградской области, откуда сбежал. Объявившись в Норвегии, он заявил о намерении просить там политическое убежище, но получил отказ. Позднее Дацик был доставлен на родину и в 2010 году осуждён на пять лет колонии.

В начале ноября 2013 года он был этапирован из Коми в Красноярский край, где отбывал наказание в колонии общего режима. Отбыв срок, он вышел на свободу 17 марта 2016 года, после чего вернулся домой, в город Сланцы Ленинградской области. Освободившись тогда, он заявлял о намерении заниматься правозащитной деятельностью.