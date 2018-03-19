Экс-директор сгоревшей с 17 людьми московской типографии освобожден по УДО

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Окуловский райсуд Новгородской области освободил от дальнейшего отбывания наказания бывшего директора московской типографии ООО "Печатный пресс" Сергея Москвина, ранее осужденного за пожар на предприятии, на котором погибли 17 человек.

Как сообщила в понедельник пресс-служба Окуловского суда на его официальном сайте, после отбытия установленной законом части наказания Москвин обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. За освобождение Москвина в суде выступили представители прокуратуры, потерпевших и окуловской колонии, где предприниматель отбывал срок.

"Постановлением суда Москвин был освобожден от основного наказания с возложением (на него) ряда обязанностей", - говорится в информации на сайте.

Как сообщалось, пожар в здании "Печатного экспресса" на Алтуфьевском шоссе в Москве произошел 27 августа 2016 года. Его жертвами стали 17 человек. Следствие установило, что причиной возгорания стала неисправность осветительного оборудования, а причиной развития пожара - захламленность помещений горючими токсичными веществами и предметами.

Обвинение в нарушении требований пожарной безопасности было предъявлено Москвину и главному инженеру типографии Антону Яцкову. Москвин заявил о полном признании вины, Яцков - о невиновности.

17 августа 2017 года Бутырский суд Москвы приговорил Москвина к двум с половиной годам колонии-поселения. Яцков получил три с половиной года колонии-поселения.