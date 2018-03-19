В России

Водителей обязали надевать светоотражающие жилеты при остановке вне населенных пунктов ночью

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Постановление правительства РФ, обязывающее водителей надевать светоотражающие жилеты или куртки при вынужденной остановке на обочине или ДТП в условиях плохой видимости, вступило в силу.

"18 марта вступило в силу постановление правительства России "О внесении изменения в Правила дорожного движения Российской Федерации" (ПДД), которым раздел №2 ПДД "Общие обязанности водителей" дополнен пунктом 2.3.4, обязывающим водителей транспортных средств в случае вынужденной остановки или ДТП вне населенных пунктов находиться на проезжей части или обочине в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами из световозвращающего материала, соответствующего требованиям ГОСТа", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Госавтоинспекции.

В нем отмечается, что данная норма ПДД является регулятивной, то есть определяющей порядок поведения участников дорожного движения, в данном случае - поведения водителей транспортных средств, а за её несоблюдение административной ответственности не предусмотрено.

"Госавтоинспекция МВД России отмечает, что контролировать применение световозвращающих жилетов или накидок должны, прежде всего, сами водители транспортных средств для обеспечения как личной безопасности, так и безопасности окружающих участников дорожного движения", - добавили в пресс-службе.

Согласно постановлению, сотрудники Госавтоинспекции будут "информировать водителей транспортных средств о необходимости применения таких жилетов при нахождении на проезжей части в случаях ДТП или вынужденной остановки". Информирование будет осуществляться как в процессе надзора за дорожным движением, так и при проведении информационно-профилактических мероприятий с работниками автотранспортных предприятий, таксопарков, курсантами автошкол, в ходе которых сотрудники ГИБДД также будут доводить до них информацию об изменениях в ПДД, сообщили в ведомстве.

В ГАИ подчеркнули, что наличие защитного жилета у водителей обязательно во многих европейских странах, положительный опыт использования которых подтверждает целесообразность внедрения указанной практики и в России.

По данным пресс-службы, количество наездов на водителей, вышедших из транспортных средств и находящихся на проезжей части или обочине, остается значительным. Так, в минувшем году произошло 386 подобных ДТП, в которых 67 человек погибли и 347 получили ранения различной степени тяжести.

В большинстве случаев водители находились на проезжей части в темной одежде без световозвращающих элементов, что не позволяло водителям других транспортных средств вовремя их заметить и предотвратить наезд.

Теги: Россия
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