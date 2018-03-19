Снежная глыба упала на ребенка с крыши дома в Томске

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Следственные органы Томска инициировали доследственную проверку в связи с падением снежной массы с крыши на ребенка, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону в понедельник.

"Вечером в Томске с кровли трехэтажного жилого дома обрушился снег на гулявшего на улице шестилетнего мальчика. Ребенок доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение, где ему предварительно диагностированы сотрясение головного мозга и ушиб бедра", - говорится в пресс-релизе.

Медики приняли решение оставить мальчика в больнице до утра для наблюдения за его состоянием.