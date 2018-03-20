Агрессивный пациент напал с ножницами на медсестру в поликлинике под Кировом

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Кировской области по факту угрозы убийством медицинской сестре Яранской центральной районной больницы, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону во вторник.

По версии следствия, днем 15 марта 54-летний мужчина обратился к медсестре в стоматологическую поликлинику Яранской ЦРБ с просьбой удалить больной зуб. Она пояснила, что рабочий день уже закончен, и врачей на месте нет.

"Подозреваемый на слова девушки отреагировал крайне агрессивно, после чего забежал в кабинет, где находились другие работники поликлиники, взял с подоконника ножницы и приставил их к шее медсестры, угрожая убийством", - говорится в сообщении.

После того, как очевидцы вызвали сотрудников полиции, злоумышленник покинул больницу, однако вскоре был задержан сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.