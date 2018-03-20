Летчики-испытатели ОКБ имени Яковлева установили 9 мировых рекордов на Як-130

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Международная авиационная федерация (Federation Aeronautique Internationale, FAI) зарегистрировала девять рекордов, установленных летчиками-испытателями ОКБ имени Яковлева на учебно-боевом самолете (УБС) Як-130.

"Серия рекордных полетов проведена на аэродроме ЛИИ имени Громова (Жуковский, Московская область) в период с 17 по 26 октября 2016 года", - сказано в сообщении пресс-службы корпорации "Иркут", поступившем в "Интерфакс".

Уточняется, что установлены российские и мировые рекорды по скороподъемности на различные высоты с полезной нагрузкой и без нее в классе серийных турбореактивных самолетов наземного базирования с взлетной массой от шести тысяч до девяти тысяч кг (подкласс C-1f по классификации FAI).

В частности, установлены девять мировых рекордов, говорится в пресс-релизе.

Замгендиректора ОКБ имени Яковлева по летным испытаниям Герой России Роман Таскаев отмечает, что "рекордные полеты продемонстрировали выдающиеся возможности самолета Як-130 и мастерство летчиков-испытателей". В состав "рекордных" экипажей входили летчики-испытатели Герой России Олег Кононенко, Герой России Олег Мутовин, Андрей Воропаев, Василий Севастьянов.

Як-130 - двухместный реактивный УБС нового поколения, предназначенный для обучения и боевой подготовки летного состава, а также боевого применения в простых и сложных метеоусловиях по воздушным и наземным целям. Самолет разработан ОКБ имени Яковлева. Серийно выпускается на Иркутском авиазаводе. Обе компании входят в состав корпорации "Иркут".