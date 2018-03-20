Глава Минкомсвязи РФ счел недопустимыми исключения для Telegram в исполнении решения суда

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Telegram должен исполнять решение Верховного суда, признавшего во вторник законным приказ ФСБ о процедуре предоставления ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей, заявил во вторник журналистам глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.

"Если есть решение суда - оно обязательно к исполнению, у нас нет каких-либо исключений", - сказал министр.

Никифоров сообщил также, что администрация мессенджера не обращалась в Минкомсвязи по данному спору и никаких рабочих консультаций в ведомстве с Telegram не ведется.

Ранее во вторник Верховный суд РФ признал законным требование ФСБ о расшифровке сообщений пользователей мессенджера, отказавшись удовлетворить иск Telegram. Роскомнадзор сообщил, что уведомил Telegram о необходимости предоставить органам безопасности информацию, требуемую для декодирования сообщений. Надзорный орган отвел мессенджеру 15 дней на исполнение этого требования.

В свою очередь, юрист Telegram Рамиль Ахметгалиев заявил, что компания не может выполнить требование ФСБ России о передаче ключей для дешифровки сообщений пользователей. "На сегодняшний момент на запрос ФСБ (о передаче ключей - ИФ) Telegram не ответил. Компания считает своей обязанностью сохранять тайну переписки пользователей", - сказал журналистам Ахметгалиев, представляющий мессенджер в споре по иску Telegram к спецслужбе в Верховном суде РФ.