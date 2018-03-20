Трамп поздравил Путина с победой на выборах

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин во вторник провели телефонный разговор, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом Доме.

Пресс-служба Кремля подтвердила эту информацию, отметив, что американский президент поздравил российского коллегу с победой на выборах. Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Трамп и Путин обсудили, в том числе, возможность встречи на высшем уровне.

Лидеры стран заявили о важности ограничения гонки вооружений и высказались за взаимодействие в борьбе с международным терроризмом. Трамп и Путин также отметили необходимость достижения прогресса в сирийской и украинской проблематике, а также выразили удовлетворение определенным снижением напряженности вокруг Корейского полуострова.

Отмечается, что "в целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях".

Накануне официальный представитель Белого дома Хоган Гидли сказал, что в Вашингтоне без удивления восприняли переизбрание Владимира Путина на пост президента, но телефонного звонка с поздравлениями со стороны Трампа не планируется.

В Кремле во вторник заявили, что не считают недружественным шагом отсутствие поздравлений от Трампа. "Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно здесь ничего сгущать, это второе. Ну и третье, утро вечера мудренее", - сказал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.