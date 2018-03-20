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В МЧС сообщили о троих пострадавших и одном погибшем при взрыве газа в Мурманске

Есть обновление от 19:03

Из-под завалов извлекли женщину и мальчика-подростка

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Спасатели устанавливают количество пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме на улице Свердлова в Мурманске, извлечение людей из-под завалов продолжается, сообщил журналистам глава ГУ МЧС России по Мурманской области Владимир Гусев.

"Предварительно, по нашим сведениям пострадали четыре человека, из них один человек погиб, сейчас под завалами, по предварительной опять же информации, находятся двое, двое спасено и четыре человека находятся в одной из заблокированных квартир", - сказал Гусев.

Он добавил, что дом отключен от газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения.

По словам начальника отдела ГО и ЧС администрации Мурманска Юрия Осадчука, пункт временного размещения жильцов пострадавшего дома будет размещен на соседнем проспекте Героев-Североморцев.

Между тем, как передал корреспондент "Интерфакса" с места событий, спасатели извлекли из-под завалов дома в Мурманске еще одного пострадавшего. Его срочно доставили на носилках в автомобиль медицины катастроф.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах региона, из пострадавшего дома вынесли 11-летнего ребенка. "Сейчас в "скорую" с открытыми переломами передали подростка-мальчика в возрасте 11 лет", - сказал собеседник. Мальчик сообщил спасателям, что под завалами остался его репетитор. Спасатели продолжают поисковые работы, добавил источник.

Позднее корреспондент "Интерфакса" сообщил, что спасатели извлекли из-под завалов еще одного пострадавшего в результате взрыва, женщина находится в машине "скорой помощи" без сознания в тяжелом состоянии, медики пытаются ее реанимировать.

При этом спасатели приостановили поисковые работы и работы по разбору завалов.

Источник в оперативном штабе на месте ЧС сообщал, что спасатели извлекли из-под завалов троих пострадавших. "Деблокировано три человека. Под завалами остаются еще двое", - сказал он.

ЧП произошло на улице Свердлова, дом 6/1.

Теги: МЧС России, Мурманск
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